واشنطن: الولايات المتحدة ستواصل الضغط على جماعة الحوثي

أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل الضغط على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية رغم توجهها نحو إلغاء تصنيفها كجماعة إرهابية.

واشنطن - سبوتنيك. قال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين:

"نحن بالتأكيد سنواصل الضغط على قيادة أنصار الله ، وعلى الحوثيين".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية إيقاف كل الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية منذ 2015 ضد الحوثيين باليمن، مؤكدة أنه يجب وضع حدٍ للحرب. كما أعلنت نيتها إلغاء قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية.

ورحبت الأمم المتحدة بالإعلان الأمريكي، مؤكدة أن الإلغاء سيوفر إغاثة ضخمة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية على قيد الحياة.