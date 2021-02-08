مع تسارع توزيع اللقاح... الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو التعافي

يتجه الاقتصاد الأوروبي نحو مؤشرات إيجابية في الربع الثاني وفق ترجيحات خبراء بالتوازي مع تسارع توزيع لقاح كورونا.

نقلت "رويترز" عن فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية قوله، اليوم الإثنين، إن:

اقتصاد أوروبا من المرجح أن يتعافى في الربع الثاني من هذا العام لأن تسارع توزيع لقاحات كوفيد-19 سيسمح للحكومات بأن ترفع تدريجيا إجراءات العزل العام.

وأكد دومبروفسكيس، أن أوروبا أبطأ في التعافي لأن سلطات الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي استغرقت وقتا أطول من الولايات المتحدة أو بريطانيا في الموافقة على لقاحات للاستخدام العام.

وأردف: "نتوقع أن يعود الاقتصاد الأوروبي إلى مستويات ما قبل الأزمة في عام 2022."

وذكرت الوكالة أن الاقتصاد الأوروبي انكمش 0.7 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 ويتوقع خبراء اقتصاديون أنه سينكمش مجددا في الربع الأول من هذا العام.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الاقتصادين الأمريكي والياباني سيعودان إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الجاري، لكن اقتصاد الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو لن يلحق بهما حتى العام القادم.