عجز الميزانية الأمريكية يزداد في يناير بـ165 مليار دولار

أعلنت إدارة الميزانية في الكونغرس الأمريكي، أن عجز الميزانية الأمريكية ازداد بدرجة كبيرة ومتوقعة في يناير/كانون الثاني.

واشنطن – سبوتنيك. وبلغت زيادة العجز في يناير 2021 مقارنة بالشهر الذي يسبقه 165 مليار دولار.

وكانت الزيادة في ديسمبر/كانون الأول 2020 قد بلغت 144 مليار دولار، أما في يناير/كانون الثاني 2020 فبلغت 33 مليار دولار.

والسبب الأساسي لزيادة العجز هو حزمة دعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار التي تم اعتمادها في نهاية عام 2020. وعلى وجه الخصوص، دفعت الحكومة الأمريكية في يناير/كانون الثاني 142 مليار دولار لدافعي الضرائب.

وفي الوقت نفسه، تحاول إدارة الرئيس جو بايدن، والديمقراطيين في الكونغرس اعتماد حزمة دعم اقتصاد جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.