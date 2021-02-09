"رقم لم تشهده من قبل".. بيتكوين تحطم الرقم القياسي ثلاث مرات خلال أقل من ساعة

أفادت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، بأن سعر البيتكوين حطم الأرقام القياسية ثلاث مرات خلال أقل من ساعة.

وتجاوز بيتكوين في المرة الأولى عتبة الـ 45 ألف دولار، ليحطم الرقم القياسي ويرتفع أكثر من 16%.

وبعدها مباشرة تجاوز الرقم القياسي للمرة الثانية، وتجاوز حاجز الـ 46 ألف دولار.



وخلال ساعة ارتفع سعر العملة المشفرة في أكبر منصة تداول من حيث حجم التداول "بينانس" بنسبة 22.1% حتى 47 ألف و460 دولار.

وشهدت "البيتكوين" ارتفاعا مذهلا السنة الماضية، حيث وصلت قيمتها إلى 42 ألف دولار في أوائل سنة 2021.