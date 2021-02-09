زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 59 كم.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (5.202) جنوبا، وخط طول (151.740) شرقا.

Prelim M5.7 Earthquake New Britain region, Papua New Guinea Feb-09 02:55 UTC, updates https://t.co/u5WFufuIX8 — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) February 9, 2021

ولم تحذر هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، من موجات تسونامي.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.