محسن رضائي: إيران تتحكم بـ500 مليون شخص في 25 دولة

أكد أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، الجنرال محسن رضائي، أن "طهران تتحكم في 500 مليون شخص في 25 دولة بتجارة سنوية تبلغ 800 مليار دولار.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن رضائي، خلال حديثه في مدينة زنجان ، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، قوله: "في الوقت الحاضر أصبحنا قوة عظمى ترسل الأقمار الصناعية إلى الفضاء ونقوم بتخصيب اليورانيوم ودخلنا النادي النووي".

وأضاف القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، والمرشح للرئاسة الإيرانية، "العالم حالياً عاجز عن إيقاف تقدم إيران في شتى المجالات، لذلك دخل من باب الحرب الاقتصادية ضد بلادنا".

يذكر أن رضائي صاحب نظرية بناء مشروع إيراني جديد وصفه بـ"الحزام الذهبي الإيراني" للسيطرة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط والتأثير على القوى العالمية، يمتد من أفغانستان مروراً بالعراق وسوريا حتى البحر المتوسط، موضحاً أنه "إذا كانت هناك قوة إقليمية تسيطر على هذا الحزام فسيكون بإمكانها الإشراف وإدارة شؤون المنطقة بأكملها".

وترشح محسن رضائي في الانتخابات الرئاسية عام 2009، وخسر أمام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبدأت الأوساط الإيرانية تتحدث عن ترشيحه للانتخابات التي ستُجرى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.