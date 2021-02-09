الصحة الإيرانية: بدأنا حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي

بدأت إيران، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

طهران - سبوتنيك. وقال وزير الصحة الإيراني، في كلمة خلال مراسم انطلاق حملة التطعيم "نبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 635 مستشفى بإيران وبإشراف مباشر من الرئيس حسن روحاني".

وأعلن نمكي "أن نجله أول من سيتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا لأجل طمأنة المواطنين الإيرانيين"، مشيرا إلى أن "اللقاح الإيراني ضد فيروس كورونا سينطلق بعد ثلاثة أشهر".

من جهته، أعلن روحاني، في كلمة عبر الفيديو "بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا"، قائلا "أنا كنت من المتطوعين لتلقي اللقاح، لكن الظروف لا تسمح لي بذلك".

وهنأ روحاني المواطنين ببدء حملة التطعيم ضد كورونا قائلا: "أهنئ الإيرانيين ببدء التطعيم ضد كورونا فهذا مبعث فخر واعتزاز لنا".

هذا ووافقت عدة دول بينها، بيلاروس، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، هنغاريا، الإمارات العربية المتحدة، إيران، جمهورية غينيا، تونس، أرمينيا والمكسيك، على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك- V" الروسي.