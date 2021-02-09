صحيفة أمريكية: وفاة رجل بعد دقائق من تلقيه لقاح "فايزر" المضاد لكورونا

قال مسؤول صحي إن رجلاً توفي في ولاية مانهاتن، صباح الأحد، بعد وقت قصير من تلقيه لقاح كوفيد -19 في مركز جافيتس.

سقط الرجل، عندما كان يغادر المبنى بعد حوالي 25 دقيقة من تلقيحه، وفقًا لبيان صادر عن مفوض الصحة في ولاية نيويورك الدكتور هوارد زوكر.

وقال زوكر في بيانه: "المؤشرات الأولية تشير إلى أن الرجل لم يكن لديه أي رد فعل تحسسي للقاح"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Elderly man collapses, dies shortly after getting COVID-19 vaccine at Javits Center https://t.co/SuSQylw20M pic.twitter.com/3DjKqsjLD7 — New York Post (@nypost) February 9, 2021

​قال زوكر إنه خلال فترة المراقبة المطلوبة التي تبلغ 15 دقيقة بعد التطعيم، لم يُظهر الرجل أي آثار سلبية من اللقاح.

قال زوكر: "يتفق خبراء الصحة العامة على أن اللقاح آمن، وإلى جانب اليقظة المستمرة بما في ذلك ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي، فإنه سيضع حداً لهذا الوباء، أشجع جميع سكان نيويورك المؤهلين على التطعيم".