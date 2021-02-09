بكين تعلق على دخول حاملتي طائرات أمريكيتين إلى بحر الصين الجنوبي

علقت الصين، اليوم الثلاثاء 9 فبراير/شباط، على دخول حاملتي طائرات أمريكيتين إلى بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إن حاملتي طائرات أمريكيتين أجريتا تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وأدلى المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين، بهذا التصريح في إفادة صحفية يومية في بكين، نقلته وكالة "رويترز".

وكانت قد أجرت حاملتا طائرات أمريكيتين تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، بعد أيام من إبحار سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزر تسيطر عليها الصين في المياه المتنازع عليها وأصبحت نقطة ساخنة أخرى في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن.

وقالت البحرية الأمريكية إن حاملتي الطائرات تيودور روزفلت ونيميتز ومجموعتيهما القتاليتين "أجريتا العديد من التدريبات بهدف زيادة التوافق العملياتي بين القطع فضلا عن قدرات القيادة والتحكم"، وذلك في أول عمليات ثنائية لحاملتي طائرات في الممر المائي المزدحم منذ يوليو تموز 2020.

وتأتي التدريبات بعد أيام من تنديد الصين بإبحار المدمرة الأمريكية جون إس. ماكين بالقرب من جزر باراسيل الخاضعة لسيطرة بكين. ووصفت واشنطن إبحار مدمرتها بأنه عملية لحرية الملاحة وهذه أول مهمة من نوعها للبحرية الأمريكية منذ تولي جو بايدن الرئاسة.

ويثير إبحار السفن الأمريكية المتكرر بالقرب من الجزر، التي تحتلها بكين وتسيطر عليها في البحر، غضب الصين، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتقول الصين إن سيادتها لا يمكن دحضها وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إذكاء التوتر.