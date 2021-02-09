وزيرة خارجية إسبانيا تدعو للحوار مع إيران حول الاتفاق النووي

وبحسب حوار مع قناة العربية، أكدت غونزاليس أن بلادها قلقة من استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية، داعية إلى الحوار مع إيران.

وفي سياق علاقة إيران مع دول المنطقة، قالت الوزيرة الإسبانية إن دول المنطقة يجب أن تشعر أنها جزء من أي اتفاق نووي مع إيران.

وردا على سؤال عن سر اهتمام إسبانيا بالمنطقة، ذكرت الوزيرة أنه لا سر وراء الأمر، بل هو تاريخ طويل من العلاقات الإسبانية في المنطقة، واهتمام بها لتعميق المصالح المشتركة،

وأكدت أنها الآن في زيارة إلى 3 دول خليجية، من أجل تعزيز العلاقات السياسية، مشددة على أنها ستتطرق إلى ملف إيران النووي مع المسؤولين في الدول الخليجية التي تزورها.

كما أكدت المسئولة الإسبانية أن بلادها لديها علاقات مع السعودية ودول أخرى في المنطقة في محاربة الإرهاب، لافتة إلى أن السعودية شهدت تطورا سريعا لاقتصادها مؤخرا"، وأن "رؤية 2030 من شأنها أن تعزز تنافسية السعودية".

وعن تركيا قالت وزيرة الخارجية الإسبانية إن هناك "أمورا سلبية تشوب العلاقة التركية الأوروبية.

يشار إلى أن العام 2018 شهد توقيع وزيري خارجية إسبانيا وإيران مذكرة تفاهم بهدف توسيع المشاورات السياسية والثنائية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بتطوير عمال السكك الحديدية من قبل سلطات السكك الحديدية"، خلال لقاء بينهما في طهران.