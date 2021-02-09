عالم فيروسات: مياه الصرف الصحي تساعد على رصد انتشار وباء كورونا

أعلن فينسنت ماريشال، عالم الفيروسات البشرية وأستاذ في جامعة السوربون الفرنسية، أن مياه الصرف الصحي تعتبر مصدرًا مهمًا للكشف عن انتشار وباء كورونا.

وأشار ماريشال إلى أن 150 محطة معالجة المياه تشارك في برنامج البحث الوطني لتتبع انتشار وباء كورونا من خلال تحليل مياه الصرف الصحي وأخذ عينات للكشف عن وجود جينوم الفيروس التاجي وبالتالي تتبع تطور الوباء والتنبؤ بتفشي المرض في منطقة معينة في المسقبل.

وقال ماريشال لوكالة "يورو نيوز": "يتم اختبار عينات مياه الصرف الصحي في فرنسا بحثًا عن سلالات جديدة من فيروس كورونا".

وتابع بقوله: "في بداية شهر يناير، لم يتم تسجيل وجود الطفرة البريطانية في مياه منطقة إيل دو فرانس. في الأيام أو الأسابيع القليلة الماضية، تتزايد نسبة وجود الطفرات الجديدة. اليوم نحو 25 إلى 35% من فيروس كورونا في مياه الصرف خضغ لطفرات معينة".

ولفت العالم إلى وجود برامج مماثلة لرصد فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا ولوكسمبورغ.