الصحة العالمية: لا توجد أدلة كافية على انتشار "كوفيد-19" في ووهان قبل ديسمبر 2019

قالت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم التعرف على المصدر الأصلي لـ COVID-19، بعد أن أمضت أربعة أسابيع في المدينة للتحقيق في أصل الفيروس.

وفقًا لـ ليانغ وانيان، الخبير الصيني من جامعة "Tsinghua"، فقد تم استبعاد الخفافيش من كونها مصدرا لـ COVID-19.

وقال وانيان: "فيروسات كورونا الأكثر ارتباطًا بـ SARS-CoV-2 توجد في الخفافيش والبانجولين، مما يشير إلى أنها يمكن أن تكون مستودعًا للفيروس الذي يسبب COVID-19، على أساس التشابه والتسلسل الكبير بين الفيروسات القياسية SARS-CoV-2، ومع ذلك، فإن الفيروسات التي تم تحديدها حتى الآن من أي من هذين النوعين لا تشبه بدرجة كافية SARS-CoV-2 لتكون بمثابة سلف مباشر لـ SARS-CoV-2 ".

وأضاف: "خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، أجرينا مراجعة لبيانات المراقبة حول الوفيات في مدينة ووهان وبقية مقاطعة هوبي. ولم ينتج عن ذلك سوى القليل من الأدلة على التقلبات الكبيرة غير المتوقعة في معدل الوفيات. لا يوجد مؤشر على انتقال SARS-CoV-2 بين السكان في الفترة التي سبقت ديسمبر 2019. لا توجد أدلة كافية لتحديد ما إذا كان SARS-CoV-2 قد انتشر في ووهان قبل ديسمبر 2019".

وأضاف الخبير: "مع ذلك، إن الفيروس المسبب لـ COVID-19 ربما كان ينتشر في مناطق أخرى قبل أن يتم التعرف عليه في مدينة ووهان بوسط الصين في نهاية عام 2019".

يذكر أن في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة في الـ11 من آذار/مارس 2020.