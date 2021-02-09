تركيا ترسل مساعدات غذائية لـ 200 أسرة سورية في مخيمات لبنان

قام "اتحاد الجمعيات التي تقدر البشرية" التركي، بتقديم مساعدات غذائية لـ 200 أسرة سورية، ممن يقيمون في مخيمات اللاجئين في منطقة "عرسال" شرقي لبنان.

وأصدر الاتحاد التركي (İDDEF)، اليوم الثلاثاء، بيانا أفاد فيه بأنه أطلق حملة إغاثية عاجلة للسوريين المقيمين في مخيمات بلاستيكية في لبنان، ويعانون ظروفا معيشية صعبة بسبب برد الشتاء وتساقط الثلوج والأمطار، بالإضافة إلى أزمة لبنان الاقتصادية في ظل انتشار وباء "كورونا" المستجد، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وصرح الاتحاد بأنه قام بتوزيع طرود غذائية تضم بقوليات ومواد أساسية، على 200 أسرة سورية من اللاجئين في مخيمات لبنان في منطقة "عرسال".

kapı kapı dolaşarak hal ve hatır sorduk, emanet ettiğiniz gıda paketlerini 📦 100 aileye teslim ettik.#İyilikIsıtır

Sen de Yüzlerde Tebessüm Ol!

👉https://t.co/UJjuiRKa5v pic.twitter.com/TSxoMtRZhj — İDDEF (@iddef) February 8, 2021

وينتشر في منطقة عرسال أكثر من 120 مخيما، يأوي قرابة 60 ألف لاجئ سوري، يعانون من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة للغاية، ويعيشون في خيام لا تقاوم الحر أو البرد وسط غياب الحلول لمأساتهم، خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس "كورونا" المستجد.