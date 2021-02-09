منظمة الصحة العالمية: لم يعرف بعد الدور الذي لعبه سوق ووهان في انتشار فيروس "سارس كوف 2"

اعلن رئيس مجموعة خبراء منظمة الصحة العالمية بيتر بين ايمباريك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في ووهان، إنه من غير المعروف حاليا الدور الذي لعبه سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان في انتشار "سارس-كوف -2".

وقال: "لا نعرف الدور الدقيق لسوق هوانان. نعلم أنه في ديسمبر كان هناك تفشي بين الأشخاص الذين كانوا هناك وزاروا وعملوا هناك. ولا يزال من غير المعروف كيف دخل الفيروس إلى السوق وانتشر هناك".

وأضاف ايمباريك: "لقد طرحنا أربع فرضيات حول كيفية وصول الفيروس إلى البشر ... الأولى هي الانتقال المباشر من الحيوان إلى الإنسان. وكانت الفرضية الثانية أن الفيروس يمكن أن ينتقل بواسطة حيوان وسيط، يحتمل أن يكون يعيش قريبا من البشر، حيث يمكن للفيروس أن يتكيف وينتشر، والافتراض الثالث هي سلسلة غذائية خاصة الأغذية المجمدة التي قد يكون سطحها مصدر انتقال الفيروس إلى الإنسان أو عن طريق الغذاء، وآخر الفرضيات هو احتمال وقوع حادث مخبري ".

وأضاف: "تشير الأبحاث إلى أن فرضية الحادث في المختبر غير مرجحة لتفسير ظهور الفيروس لدى البشر، وبالتالي، لن يتم إدراجها ضمن الفرضيات".

يذكر أن في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة في الـ11 من آذار/مارس 2020.