وزير الاستخبارات الإيراني: السلاح النووي حرام لكن قد نمتلكه إذا لم يتم رفع العقوبات

قال وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، إن بلاده ليس لديها نية إنتاج قنبلة نووية، لكنها قد تضطر إلى ذلك إذا ما استمر فرض العقوبات عليها.

وأوضح علوي في مقابلة تلفزيونية "صناعتنا النووية سلمية وقد أفتى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بتحريم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاتجاه، فإن ذلك لن يكون ذنب إيران، بل خطأ أولئك الذين دفعوا إيران، رغم أن إيران ليس لديها مثل هذه النية والخطة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قالت في تقرير سري، أمس الأربعاء، إن إيران اتخذت خطوة جديدة مهمة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال سابقا إن بلاده لم تسع مطلقا إلى صنع أو استخدام الأسلحة النووية، التي تحرمها الشريعة الإسلامية، وذلك على الرغم من امتلاكها تكنولوجيا نووية.

ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله "صنع وتخزين القنابل النووية خطأ واستخدامها حرام... وإيران تتجنبها تماما رغم أننا نمتلك تكنولوجيا نووية". ونفت إيران مرارا السعي مطلقا لصنع قنبلة نووية.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى والهادف إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي، بيد أن فرنسا إلى جانب بريطانيا وألمانيا تشدد على ضرورة إنقاذ النص القائم.