مخبأ يصعب كشفه... ضبط أكثر من 3 كيلوغرام من الهيروين في مطار إسطنبول.. فيديو

أجرت فرق شرطة مكافحة المخدرات في إسطنبول 4 عمليات منفصلة، تم خلالها اعتقال بعض المشتبه بهم لمحاولتهم تهريب الهيروين بطريقة البلع، بحسب مصدر نقلت أقواله وكالة أنباء "الأناضول".

وضبطت الشرطة إجمالي 3.35 كيلوغرام من الهيروين مخبأة في 284 كبسولة و122 غراما من الأفيون مخبأة في ثماني كبسولات "مسكة"، بحسب المصدر.

ووفقا له، تم القبض على 5 مشتبه بهم من أصل إيراني واحتجزتهم السلطات القضائية بعد ذلك.