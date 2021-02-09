مسؤول إيراني: وقف عمل مفتشي الوكالة الذرية مرتبط بالتزام الطرف الآخر بالاتفاق النووي

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني علي صالحي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي مع القوى الغربية إذا لم يلتزم الطرف الآخر في الاتفاق.

طهران - سبوتنيك. وقال صالحي في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" على هامش افتتاح معرض حول البرنامج النووي الإيراني: "إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكن أن نتوقعه، ذلك يعتمد على وفاء الطرف الآخر بالتزاماته في الاتفاق".

وتابع "إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالتزاماته فسنطبق قانون البرلمان بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي"، وهو البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي، والذي وقعته إيران في 2003.

وسبق أن قال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهرزو كمالوندي، لوكالة "خانة ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، إنه "وفقًا لقانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي أقره البرلمان الإيراني، إذا لم يتم رفع العقوبات في الموعد الذي حدده البرلمان، فسيتم تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وهذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع كمالوندي: "لدينا عمليات تفتيش على مستويات مختلفة، أحدها هو التفتيش الوقائي، والآخر وفقًا للبروتوكول الإضافي، وإذا توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول".

وأوضح أنه "في الوضع الراهن، تسير الأمور بطريقة تجعل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تفي بالمتطلبات القانونية تقنيًا بنسبة مئة في المئة".