نتنياهو: ناشدت جميع المواطنين العرب لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد فيها أنه ناشد المواطنين العرب لتلقي لقاح كورونا.

وجاء في التغريدة: "زرت عيادة في قرية الزرازير البدوية التي تقع شمالي إسرائيل وناشدت جميع المواطنين العرب إلى تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا".

زرت عيادة في قرية الزرازير البدوية التي تقع بشمال إسرائيل وناشدت جميع المواطنين العرب إلى تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا. pic.twitter.com/MYBQoXrixI — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 9, 2021

​وحصل أكثر من 3 ملايين شخص على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل نحو 1.9 مليون شخص على الجرعتين، ورغم ذلك فإن إسرائيل لا تزال تسجل أعدادا مرتفعة من الإصابات، بحسب الوكالة التي أشارت إلى تسجيل 7919 حالة إصابة جديدة بالفيروس، أمس الاثنين.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 103 ملايين مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.