روحاني: لم نشاهد أي إجراء صحيح من إدارة بايدن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تشهد حتى الآن أي إجراء مناسب من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إزاء العقوبات المفروضة على طهران.

طهران- سبوتنيك. وقال روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي خلال حفل تهنئة سفراء الدول بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية: "لم نشاهد أي إجراء صحيح أو مناسب من الإدارة الأمريكية الجديدة".

وأشار الرئيس الإيراني في كلمته إلى أن

الإدارة التي ادعت أنها تريد تغيير مسار التعامل مع جائحة كورونا في الولايات المتحدة، لم تفعل أي شي حتى الآن حيال معاناة الشعب الإيراني من هذه الجائحة.

وأضاف روحاني: "بعد سنة كاملة من تنفيذنا التعهدات في الاتفاق النووي من طرف واحد قمنا بتقليص تعهداتنا حتى يعود الجميع إلى تنفيذ تعهداته. في أي لحظة تعود مجموعة 5+1 إلى تنفيذ تعهداتها بالكامل بعد ساعة واحدة سوف تعود إيران لتنفيذ كامل تعهداتها".

وشدد روحاني على أن "الذي انسحب من الاتفاق النووي يجب عليه اتخاذ الخطوة الأولى في العودة إليه"، وأن بلاده مستعدة للعودة إلى كامل تعهداتها في أي يوم تعود فيه أمريكا لتنفيذ كامل تعهداتها، على حد قوله.

تراجعت حدة التوتر العسكري بين طهران وواشنطن، بعد تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن السلطة رسميا خلفا لدونالد ترامب الذي أعلن عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 بين إيران من جهة والقوى الدولية (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).

وأعاد ترامب فرض عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت جميع القطاعات، كما شدد الضغوط السياسية على إيران وكثف وجود قواته العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.