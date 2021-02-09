الباكستان تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

وأشار رئيس الصندوق كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء، إلى أن باكستان هي واحدة من الدول التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، لذا فإن تسجيل عقار روسي سيكون خطوة مهمة في حماية صحة مواطني البلاد.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية عن الانتهاء من المشاورات العلمية بشأن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، وأنه الآن أصبح من الممكن التقدم لتسجيله في سوق الاتحاد الأوروبي.

ووافقت عدة دول، بينها بيلاروسيا، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، هنغاريا، الإمارات العربية المتحدة، إيران، جمهورية غينيا، تونس، أرمينيا والمكسيك، على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق، أن الاتحاد لديه بالفعل مجموعة طلبات كافية من اللقاحات ضد "كوفيد-19"، والتي تسمح بتلقيح جميع سكان الاتحاد الأوروبي، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن بروكسل لا تغلق أبوابها أمام الشركات الجديدة المصنعة للقاحات.