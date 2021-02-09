الثلوج الكثيفة تسبب فوضى في بعض أجزاء ألمانيا... فيديو

تسبب تساقط الثلوج الكثيفة ووصول درجات الحرارة إلى حد التجمد في حدوث فوضى في بعض مناطق ألمانيا، تزامنا مع تعرض دول أوروبية أخرى لظروف مشابهة.

ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد تسببت في حدوث حالة من الفوضى شملت اضطرابات في حركة النقل.

ولفتت إلى أن "عاصفة من الثلوج ضربت ألمانيا، صاحبتها رياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة". وتابعت: "أدى ذلك إلى تعطل شبه كامل في حركة القطارات بعدة مدن وولايات في أماكن مختلفة من البلاد من بينها العاصمة برلين".

ونشرت "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد آثار العاصفة الثلجية التي نتج عنها تكون ثلوج بسمك يتجاوز 30 سنتيمترا وأدى إلى عدم قدرة البعض على التعرف على سياراتهم.

ورغم الأضرار التي تعرضت لها بعض المناطق وتوقف حركة المواصلات في بعضها، إلا أن تساقط الثلوج جذب الكثير من عشاق التزلج على الجليد للاستمتاع بطقس الشتاء.

وتضرب العاصفة "دارسي" الثلجية عددا من الدول الأوروبية التي تشمل هولندا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا.

Freezing temperatures, blizzards and heavy snow caused chaos in parts of Germany as a polar vortex continues to blast Europe with icy air. pic.twitter.com/0LilSDG9zj — DW News (@dwnews) February 9, 2021

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، في تقرير سابق، إن عاصفة "دارسي" الثلجية هي الأولى منذ عشر سنوات التي تضرب هولندا، مشيرة إلى أنها تسبب في تعطيل حركة السكك الحديد والطرق فيما كانت موجة باردة تجتاح شمال أوروبا.