أول سياسي أمريكي يسجل مليون مشترك على تلغرام

أصبح نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور، أول سياسي أمريكي يسجل مليون مشترك على قناته على تلغرام.

على الرغم من حقيقة إنشائه الحساب على تلغرام في حزيران / يونيو 2019، كشف ترامب جونيور عبر تغريدة على "تويتر" عن قناته على تلغرام في 23 كانون الثاني / يناير من هذا العام.

وقال ترامب جونيور في التغريدة: "نحن بحاجة إلى مكان يحترم حرية التعبير حتى أتمكن من التواصل معكم يا رفاق".

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 22, 2021

الجدير بالذكر أن ترامب جونيور يلتزم بنشر روابط لمقالات ومقاطع فيديو وصور عائلية ورسائل فيديو قصيرة بشكل يومي، ومع ذلك، فإن نشاطه على" تويتر" لا يزال أكبر حيث يقوم بنشر نحو ثلاثة إلى خمسة تغريدات في اليوم على" تويتر" مقابل منشور أو منشورين على تلغرام.