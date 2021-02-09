كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية يطلب من روسيا دفع عملية السلام الكورية

طلب كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية نوه كيو-دوك، اليوم الثلاثاء، من روسيا أن تقوم بدور في دفع جهود سيئول لإرساء أسس سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية إلى الأمام.

ووجه نوه تلك الدعوة خلال لقائه بالسفير الروسي لدى كوريا الجنوبية أندريه كوليك، حيث تسعى سيئول إلى حشد التعاون الدولي لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية لحل القضية النووية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وصرحت وزارة الخارجية الكورية في بيان صحفي أن نوه "أشاد برغبة روسيا في لعب دور بناء في قضايا شبه الجزيرة الكورية، وطلب منها القيام بدور في دفع عملية السلام في المنطقة".

وتوقفت المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ انتهاء القمة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، في هانوي في فبراير/ شباط 2019 دون اتفاق، بسبب الخلافات حول نطاق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتخفيف العقوبات من جانب الولايات المتحدة.

من جهته صرح وزير الخارجية الجديد لكوريا الجنوبية، جونغ أي-يونغ، اليوم الثلاثاء بأن "إجراءات السلام في شبه الجزيرة الكورية ليست خيارا بل إنها تمثل طريقا يتحتم علينا أن نسير عليه" .

وقال الوزير جانغ إن "وضع الدبلوماسية الذي نعيشه في الوقت الراهن صعب، وعلينا تطوير التحالف الكوري الأمريكي، وهو يجسد أسس اتجاه دبلوماسيتنا الأكثر سلمية وشمولا".

كما قال "علينا أيضا أن نسعى معا مع شركائنا الرئيسيين مثل الصين واليابان وروسيا ورابطة آسيان والاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا.