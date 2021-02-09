وزير الدفاع التركي يكشف سر غضب واشنطن من صفقة "إس-400"

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، سر غضب ورفض الولايات المتحدة الأمريكية لصفقة منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال أكار، في تصريحات للصحفيين، إن هناك "إمكانية لإجراء مباحثات لحل أزمة منظومة إس–400 مع واشنطن تحت إشراف الناتو".

وأضاف "يمكننا استخدام منظومة إس–400 وفق نموذج منظومة إس–300 التي نشرتها اليونان في جزيرة كريت".

وأشار إلى أن "الدول الأوروبية الأعضاء في حلف وارسو السابق، والتي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي ( ناتو ) لا زالت تمتلك أسلحة من الحقبة السوفيتية، وهذه الأسلحة ما زالت تعمل ضمن أنظمة حلف الناتو من دون أي مشاكل".

وأوضح أن تركيا مستعدة للتباحث قياسا بنموذج منظومة "إس–300" الموجودة لدى اليونان والتي نشرتها في جزيرة كريت".

ورداً على سؤال حول عدم تشغيل اليونان لمنظومة "إس–300" الروسية ووضعها في المستودع أغلب الأحيان، أجاب أكار "استخدام منظومة إس–400 بشكل مستمر أمر غير وارد، هذه الأنظمة تستخدم وفقاً لحالة التهديد ونحن من يقرر ذلك".

وكشف أكار أن "الموقف الأمريكي حيال مسألة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس–400، له جانب آخر".

ولفت إلى أن "شراء تركيا المنظومة أفسح المجال أمام دول أخرى لاقتنائها".

وأكد أن "أمريكا تريد إغلاق الطريق أمام دول أخرى تسعى لشراء منظومة "إس–400" لأسباب تجارية".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على إدارة الصناعة الدفاعية التركية ومديرها إسماعيل ديمير، وكذلك ضد 3 مسؤولين آخرين في تركيا بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية "إس-400".

وتكرر تركيا التأكيد أن شرائها واستخدامها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).