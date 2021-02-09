بسبب فيديو... النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة حارس ماكرون

طلبت نيابة باريس، اليوم الثلاثاء، محاكمة ألكسندر بينالا، الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب "فرانس برس"، فإن طلب المحاكمة يأتي على خلفية قضية تعنيف متظاهرين في 1 أيار/ مايو 2018 في العاصمة الفرنسية، الأمر الذي مثل فضيحة وتّرت الحكومة الفرنسية لأشهر عدة.

وفي مقطع فيديو، ظهر بينالا، وهو يشارك في ذلك اليوم في توقيف متظاهر بشكل عنيف.

وتسببت القضية التي كشفت عنها صحيفة "لوموند" الفرنسية، في إغراق الأغلبية في دوامة سياسية وسط اعترافات وتقلبات.

ويعد بينالا الذي كان مكلفا بأمن الرئيس الفرنسي خلال حملته الانتخابية عام 2017، فرداً من الدائرة الضيقة المحيطة بماكرون ويهتمّ بتنقلاته.

وضمن مرافعتها النهائية التي عقدت في 2 شباط/ فبراير، طلبت النيابة محاكمة جنائية لأربعة أشخاص من بينهم بينالا الذي يبلغ من العمر 29 عاما، في عدة جنح.

وبحسب مصدر مقرب من القضية فإن الاتهامات تتضمن "العنف الإرادي" و"التدخل دون صفة في ممارسة وظيفة عامة" أو حتى "حمل سلاح" غير مرخّص.

ويعود القرار النهائي بشأن المحاكمة إلى قضاة التحقيق المكلفين بهذا الملف.