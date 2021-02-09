انتشار لقوات حلف شمال الأطلسي بعد "تحرك روسي" في البحر الأسود

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن "الناتو" عزز وجوده في البحر الأسود ردا على تصرفات روسيا الاتحادية في المنطقة.

بروكسل - سبوتنيك. وجاء على لسان ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في بروكسل: "نلاحظ تعزيز قدرات روسيا في البحر الأسود بعد الضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم".

كما قال:

حلف الناتو يعزز وجوده في البحر الأسود. في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، كانت 3 سفن تابعة للبحرية الأمريكية تتواجد في البحر الأسود، وجرت مناورات مع البحرية الأوكرانية، وبهذا الشكل، عزز الناتو وجوده في المنطقة، ويولي أهمية استراتيجية لهذه المنطقة.

في 1 فبراير/ شباط الجاري، نفذت فرقاطة "الأميرال ماكاروف" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، بالتعاون مع أطقم منظومات صواريخ "باستيون" الساحلية المضادة للسفن تدريبات على تدمير سفينة معادية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أسطول البحر الأسود تابع المدمرة "بورتر" الأمريكية منذ دخولها مياه البحر الأسود يوم 28 يناير/ كانون الثاني، حيث انضمت إلى مدمرة أمريكية أخرى "دونالد كوك" الموجودة هناك.

من جانبه أوضح حلف الناتو أن خطواته هذه تأتي على خلفية "الحشد العسكري الروسي المستمر في المنطقة". ووفقا لستولتنبرغ، فإن حديثه يدور بشكل خاص عن تعزيز الأسطول الروسي.