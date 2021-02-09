انفجار قنبلة وسقوط مصابين بعد إطلاق نار في مينيسوتا الأمريكية

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص خلال حادث إطلاق نار على عيادة للرعاية الصحية في محيط مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا.

وأكدت الشرطة لشبكة "فوكس نيوز" أن إطلاق النار وقع في عيادة "ألينا هيلث" في المدينة، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حول عدد الضحايا أو حجم إصاباتهم.

We’re live on @WCCO right now with the latest on the shooting at the Allina Health Clinic in Buffalo. @RegChapman reporting from outside the clinic. pic.twitter.com/oQpoAulNVq — Heather Brown (@heatherbrown21) February 9, 2021

كما غرد قسم "سانت بول" التابع لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، بأنه في طريقه إلى مكان الحادث، جنبا إلى جنب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. أظهرت اللقطات الجوية للمشهد وجودا كثيفا للشرطة والنوافذ المحطمة في المنشأة.

#BREAKING @ATFStPaul is in route to a healthcare facility in Buffalo, Minnesota, after reports of an active shooter situation. No further details are available at this time. pic.twitter.com/YVZegzbGr4 — ATF St. Paul (@ATFStPaul) February 9, 2021

ونقلت الشبكة عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله إن 9 أشخاص سقطوا مصابين، فيما ذكرت صحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" أن رجلا مشتبه به تم احتجازه.

وأضافت الصحيفة أن قنبلة انفجرت داخل المنشأة أيضا بعد نحو نصف ساعة من إطلاق النار، مما أجبر رجال الأمن والطوارئ الذين استجابوا للحادث في البداية، على إقامة منطقة تجمعهم بعيدا عن العيادة الصحية.

Current scene outside Allina Health Clinic in Buffalo after a shooting involving multiple victims. @kare11 pic.twitter.com/4GNYQsWdGT — Heidi Wigdahl (@HeidiWigdahl) February 9, 2021

وفي حين لم يتسن تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل، نقلت "فوكس" عن المراسلين قولهم إن الحادث وقع في تمام الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

🇺🇸URGENTE: Varias víctimas reportadas en tiroteo en la clínica Allina Health en Buffalo, Minnesota pic.twitter.com/81W9p9wBc3 — Jhonny Arellano 🇳🇮 (@JhonnyNicaragua) February 9, 2021

وفقا لموقعها الإلكتروني، تقدم العيادة خدمتي طب الأسرة والرعاية العاجلة لعملائها من بين مجموعة خدمات أخرى. لم تكن هناك معلومات فورية عن عدد الذين كانوا داخل العيادة وقت إطلاق النار.