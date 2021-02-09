رسالة من خامنئي إلى العراق

بعث المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى العراق.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن خامنئي بعث رسالة إلى شباب العراق، مفادها أن مستقبل بلادهم المشرق رهن أيديهم وهممهم العالية.

ونشرت الوكالة الإيرانية نص رسالة المرشد الأعلى في إيران إلى شباب العراق، التي جاء فيها:

إننی أحبكم وأدعو لكم، وأسأل الله تعالى لكم النجاح والفوز بالسعادة الدنيوية والآخروية والثبات على الطريق المستقيم.

اكد قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" @ar_khamenei في رسالة بعثها الى الشبان العراقيين، ان "مستقبل العراق المشرق رهن ايديكم وهممكم العالية" https://t.co/TuxuDhUrpF pic.twitter.com/Y4N86WiQC4 — ارنا العربیة (@irna_arabic) February 9, 2021

وتابع آية الله علي خامنئي:

وأبشركم بمستقبل العراق المشرق، وأنه رهن أيديكم وهممكم العالية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وفي سياق متصل، التقى رئيس السلطة القضائية الإيراني، حجة الإسلام سيد ابراهيم رئيسي، مساء اليوم الثلاثاء، في بغداد، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز هذه الأواصر.

وينوي رئيس السلطة القضائية الإيراني أن يجري على امتداد زيارته الحالية لبغداد، مباحثات منفصلة مع كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.