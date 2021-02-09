أوكرانيا تكشف عن اهتماماتها في البحر الأسود

كشف رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الثلاثاء، عن اهتمامات بلاده في البحر الأسود.

كييف - سبوتنيك. وأكد شميغال، أن بلاده تعمل على توسيع التعاون مع الناتو في منطقة البحر الأسود، ومن المقرر إجراء عدد من التدريبات المشتركة مع دول الحلف في عام 2021، بما في ذلك تدريبات "الصمود الذي لا يُقهر" في أوديسا.

وقال شميغال، عقب لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل: "نعمل أيضًا في مجال الإغناء العملي لشراكتنا بفرص معززة. نحن مهتمون جدًا بتوسيع التعاون مع الحلف في مجال الأمن بمنطقة البحر الأسود".

وأردف، متوجهاً إلى الأمين العام: "اليوم، السيد ستولتنبرغ، ناقشنا أيضًا معكم آفاق تعميق التعاون العملي مع الحلف، بالإضافة إلى التحضير لمشروع مراكز، الذي يطلق عليه بـ"الصمود الذي لا يُقهر" الذي سيجري في أوديسا في عام 2021".

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، تعديلا قانونياً يقضي بالتخلي عن حالة عدم الانحياز في الدولة، وانتهاج عقيدة عسكرية جديدة للبلاد حتى عام 2020، تقضي بالوصول لتوافق كامل للقوات المسلحة مع معايير الناتو. وتم توقيع "خارطة عمل" بين أوكرانيا والناتو خلال زيارة الرئيس الأوكراني السابق، بيتر بوروشينكو، إلى بروكسل في منتصف كانون الأول/ديسمبر عام 2015، للتعاون التقني والدفاعي.

وفي حزيران/يونيو عام 2016 ، تم اعتماد تعديلات قانونية إضافية، تنص على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو هدف من أهداف السياسة الخارجية للبلاد.

وفي 12 حزيران/ يونيو 2020، أصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي حصلت على وضع شريك الفرص المعزز ("إي أو بي") لحلف الناتو.