الإمارات بين 5 دول تصل إلى الكوكب الأحمر… 23 معلومة عن تاريخ استكشاف المريخ

أعلنت الإمارات العربية المتحدة وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، اليوم الثلاثاء، لتصبح خامس دولة حول العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، بعد كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية والهند.

يعد "مسبار الأمل" هو الأول من ثلاث مركبات فضائية تدخل مدار المريخ هذا الشهر، يليه مسبار "تيان وين -1" الصيني ومسبار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في تموز/ يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي موات لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية، بحسب ما ذكره موقع "فرانس 24".

وعلى عكس مشروعي المريخ الآخرين "تيان وين-1" الصيني و"المريخ 2020" الأمريكي، لن يهبط المسبار الإماراتي على الكوكب الأحمر بل سيدور بدلا من ذلك حوله لمدة عام مريخي كامل أي ما يعادل 687 يوما.

7 years of work crowned with success! The Hope Probe is now in Mars' orbit.#ArabsToMars #HopeProbe pic.twitter.com/IJdRTDcWF9 — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) February 9, 2021

وأصبحت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، بعد الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفيتي السابق (روسيا الاتحادية حاليا) ووكالة الفضاء الأوروبية، بينما ستصبح الصين في المرتبة السادسة إذا نجح مسبارها "تيان وين-1" في الوصول إلى الكوكب الأحمر، غدا الأربعاء.

تاريخ استكشاف البشر للمريخ في 60 عاما

بدأت عمليات استكشاف كوكب المريخ عام 1960 وقادها الاتحاد السوفيتي ومن بعده روسيا الاتحادية بنحو 23 رحلة بعضها نجح في الوصول إلى الكوكب الأحمر، بينما أجرت الولايات المتحدة الأمريكية 24 رحلة.

وأورد موقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" سرد زمني لتاريخ استكشاف الكوكب الأحمر منذ عام 1960:

1- في عام 1960 أجرى الاتحاد السوفيتي محاولتين لاستكشاف المريخ باستخدام مركبتين غير مأهولتين هما "مارس 1 إم" التي تم إطلاقها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول والثانية تحمل اسم "مارس 2 إم" وتم إطلاقها في 14 أكتوبر من ذات العام، لكن أي منهما لم تحقق هدفها.

The #CountdownToMars is down to single digits! In just 9⃣ days, @NASAPersevere is slated to land at the Red Planet’s Jezero Crater.



Tune in to watch the landing on Thursday, Feb. 18 at 2:15 p.m. ET: https://t.co/alG7nScStO pic.twitter.com/jetnrOm2S5 — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) February 9, 2021

2- في عام 1962 أجرى الاتحاد السوفيتي 3 محاولات أخرى تحمل اسماء "سبوتنيك 22" و"مارس - 1" و"سبوتنيك 24" وتم إطلاقها في أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام.

3- في عام 1964 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارينر 3" و"مارينر 4"، بينما أطلق الاتحاد السوفيتي المركبة "زوند 2".

4- في عام 1965 أطلق الاتحاد السوفيتي المركبة "زوند 3" ولم يتم إجراء أي محاولات أخرى لاستكشاف المريخ حتى عام 1968.

5- في 1969 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارينر 6" و"مارينر 7" بينما أطلق الاتحاد السوفيتي مركبتين هما "مارس 1969 إيه" و"مارس 1969 بي".

6- في عام 1971 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارينر 8" و"مارينر 9" بينما أطلق الاتحاد السوفيتي 3 مركبات هي "كوزموس 419" و"مارس 2" و"مارس 3".

7- في عام 1973 أطلق الاتحاد السوفيتي 4 مركبات هي "مارس 4" و"مارس - 5" و"مارس 6" و"مارس 7".

Did you know?🚀



Mars exploration started with the USSR’s Marsnik 1 which was launched in 1960, 39 orbiters, landers and rovers have been to Mars but only 16 of those missions were a success. #GlobeMars pic.twitter.com/iD65GIMDnj — SpaceSpam (@SpaceSqam) November 7, 2018

8- في عام 1975 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبتين "فايكينغ 1" و"فايكنيغ 2"، ولم يتم أي مركبات حتى عام 1987.

9- في عام 1988 أطلق الاتحاد السوفيتي مركبتين هما "فوبوس 1" و"فوبوس 2".

10- في عام 1992 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس أوبزرفر".

In a historic trifecta for space exploration, three countries will reach #Mars this month — two for the first time. We’ve got the Red Planet covered. It’s “Mars Attracts” on this week’s @BiPiSci: https://t.co/0jGjsl2Q1w pic.twitter.com/u6b3vSyjWX — The SETI Institute (@SETIInstitute) February 8, 2021

11- في عام 1996 أطلقت الولايات المتحدة مركبتن هما "مارس غلوبال سيرفيور" و"مارس باثفيندر"، بينما أطلقت روسيا المركبة "مارس 96".

12- في عام 1998 أطلقت اليابان المركبة "نوزومي" أو "بلانت بي"، بينما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس كلايمت أوربتر".

13- في عام 1999 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارس بولر لاندر" و"ديب سبيس 2".

14- في عام 2001 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس أوديسي".

15- في عام 2003 أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية المركبة الفضائية "مارس إكسبريس"، وأطلقت الولايات المتحدة المركبتين "سبيرت" و"أوبرتينتي".

16- في 2005 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس ريكونيسنس أوربيتر".

With the arrival of Hope Probe, the first Arab interplanetary mission, to the orbit of Mars, the UAE will become the 5th country worldwide to reach the Red Planet. Learn about the milestones in Mars’ exploration by various missions.#EmiratesMarsMission #ArabsToMars pic.twitter.com/fHW0AkYxyz — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) February 9, 2021

17- في 2007 أطلقت الولايات المتحدة المركبة "فينيكس".

18- في 2011 أطلقت روسيا المركبة "فوبوس غرونيت" وأطلقت الصين المركبة "ينغوا 1" بينما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس ساينس لابوراتوري".

JAXA will partner with NASA, ASI & CSA on the Mars Ice Mapper Mission!



“I'm really excited about this exploration of Mars that will follow MMX. This mission will map out water-ice near the Martian surface to pave the way for human missions." —MMX scientist Usui (@tomohiro_usui) https://t.co/ZeYSRCzkKc — Martian Moons @JAXA (@mmx_jaxa_en) February 4, 2021

19- في 2003 أطلقت الهند المركبة "مانجاليان" وكانت أول مهمة لها جعلتها رابع دولة في العالم تصل إلى المريخ، وأطلق الولايات المتحدة المركبة "مافين".

20- في 2016 أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية المركبة "إكسو مارس 2016".

21- في 2018 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "إنسايت".

The #CountdownToMars is down to single digits! In just 9⃣ days, @NASAPersevere is slated to land at the Red Planet’s Jezero Crater.



Tune in to watch the landing on Thursday, Feb. 18 at 2:15 p.m. ET: https://t.co/alG7nScStO pic.twitter.com/jetnrOm2S5 — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) February 9, 2021

22- في 2020 أطلقت الإمارات مسبار الأمل في 19 يوليو/ تموز، وأطلقت الصين المركبة "تيان وين 1" في 23 يوليو، بينما أطلقت الولايات المتحدة المركبة "مارس 2020".

رحلات مخطط لها في المستقبل

23- من المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الأوروبية المركبة "إكسو مارس 2022" في عام 2022، كما ستطلق الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "إيسكا باد"، بينما تخطط اليابان لإطلاق المركبة "مارتين موون إكسبلوريشن".