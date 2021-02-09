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    صورة نشرتها الصادرة إدارة الفضاء الوطنية الصينية لكوكب المريخ تم التقاطها بواسطة مسبار المريخ الصيني تيانوين-1 في 5 فبراير/ شباط 2021

    الإمارات بين 5 دول تصل إلى الكوكب الأحمر… 23 معلومة عن تاريخ استكشاف المريخ

    © AFP 2020 / -
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    أعلنت الإمارات العربية المتحدة وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، اليوم الثلاثاء، لتصبح خامس دولة حول العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، بعد كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية والهند.

    إطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020
    © AFP 2020 / Giuseppe Cacace
    مسبار الأمل الإماراتي يصل بنجاح إلى مدار كوكب المريخ
    يعد "مسبار الأمل" هو الأول من ثلاث مركبات فضائية تدخل مدار المريخ هذا الشهر، يليه مسبار "تيان وين -1" الصيني ومسبار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

    وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في تموز/ يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي موات لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية، بحسب ما ذكره موقع "فرانس 24".

    وعلى عكس مشروعي المريخ الآخرين "تيان وين-1" الصيني و"المريخ 2020" الأمريكي، لن يهبط المسبار الإماراتي على الكوكب الأحمر بل سيدور بدلا من ذلك حوله لمدة عام مريخي كامل أي ما يعادل 687 يوما.

    وأصبحت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، بعد الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفيتي السابق (روسيا الاتحادية حاليا) ووكالة الفضاء الأوروبية، بينما ستصبح الصين في المرتبة السادسة إذا نجح مسبارها "تيان وين-1" في الوصول إلى الكوكب الأحمر، غدا الأربعاء.

    تاريخ استكشاف البشر للمريخ في 60 عاما

    بدأت عمليات استكشاف كوكب المريخ عام 1960 وقادها الاتحاد السوفيتي ومن بعده روسيا الاتحادية بنحو 23 رحلة بعضها نجح في الوصول إلى الكوكب الأحمر، بينما أجرت الولايات المتحدة الأمريكية 24 رحلة.

    وأورد موقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" سرد زمني لتاريخ استكشاف الكوكب الأحمر منذ عام 1960:

    1- في عام 1960 أجرى الاتحاد السوفيتي محاولتين لاستكشاف المريخ باستخدام مركبتين غير مأهولتين هما "مارس 1 إم"  التي تم إطلاقها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول والثانية تحمل اسم "مارس 2 إم" وتم إطلاقها في 14 أكتوبر من ذات العام، لكن أي منهما لم تحقق هدفها.

    2- في عام 1962 أجرى الاتحاد السوفيتي 3 محاولات أخرى تحمل اسماء "سبوتنيك 22" و"مارس - 1" و"سبوتنيك 24" وتم إطلاقها في أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام.

    3- في عام 1964 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارينر 3" و"مارينر 4"، بينما أطلق الاتحاد السوفيتي المركبة "زوند 2".

    4- في عام 1965 أطلق الاتحاد السوفيتي المركبة "زوند 3" ولم يتم إجراء أي محاولات أخرى لاستكشاف المريخ حتى عام 1968.

    المريخ
    © CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
    المريخ

    5- في 1969 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارينر 6" و"مارينر 7" بينما أطلق الاتحاد السوفيتي مركبتين هما "مارس 1969 إيه" و"مارس 1969 بي".

    6- في عام 1971 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارينر 8" و"مارينر 9" بينما أطلق الاتحاد السوفيتي 3 مركبات هي "كوزموس 419" و"مارس 2" و"مارس 3".

    7- في عام 1973 أطلق الاتحاد السوفيتي 4 مركبات هي "مارس 4" و"مارس - 5" و"مارس 6" و"مارس 7".

    8- في عام 1975 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبتين "فايكينغ 1" و"فايكنيغ 2"، ولم يتم أي مركبات حتى عام 1987.

    9- في عام 1988 أطلق الاتحاد السوفيتي مركبتين هما "فوبوس 1" و"فوبوس 2".

    10- في عام 1992 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس أوبزرفر".

    11- في عام 1996 أطلقت الولايات المتحدة مركبتن هما "مارس غلوبال سيرفيور" و"مارس باثفيندر"، بينما أطلقت روسيا المركبة "مارس 96".

    12- في عام 1998 أطلقت اليابان المركبة "نوزومي" أو "بلانت بي"، بينما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس كلايمت أوربتر".

    13- في عام 1999 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارس بولر لاندر" و"ديب سبيس 2".

    14- في عام 2001 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس أوديسي".

    15- في عام 2003 أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية المركبة الفضائية "مارس إكسبريس"، وأطلقت الولايات المتحدة المركبتين "سبيرت" و"أوبرتينتي".

    16- في 2005 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس ريكونيسنس أوربيتر".

    17- في 2007 أطلقت الولايات المتحدة المركبة "فينيكس".

    18- في 2011 أطلقت روسيا المركبة "فوبوس غرونيت" وأطلقت الصين المركبة "ينغوا 1" بينما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس ساينس لابوراتوري".

    19- في 2003 أطلقت الهند المركبة "مانجاليان" وكانت أول مهمة لها جعلتها رابع دولة في العالم تصل إلى المريخ، وأطلق الولايات المتحدة المركبة "مافين".

    20- في 2016 أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية المركبة "إكسو مارس 2016".

    21- في 2018 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "إنسايت".

    22- في 2020 أطلقت الإمارات مسبار الأمل في 19 يوليو/ تموز، وأطلقت الصين المركبة "تيان وين 1" في 23 يوليو، بينما أطلقت الولايات المتحدة المركبة "مارس 2020".

    رحلات مخطط لها في المستقبل

    23- من المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الأوروبية المركبة "إكسو مارس 2022" في عام 2022، كما ستطلق الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "إيسكا باد"، بينما تخطط اليابان لإطلاق المركبة "مارتين موون إكسبلوريشن".

    معلومات عن مسبار الأمل
    © Sputnik
    معلومات عن مسبار الأمل

    انظر أيضا:

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