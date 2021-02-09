واشنطن تنتظر تقرير منظمة الصحة العالمية بخصوص منشأ كورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تتسرع بإعلان استنتاجاتها بشأن ملابسات تفشي فيروس "كورونا" المستجد، قبل الاطلاع على تقرير منظمة الصحة العالمية.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي:

إننا "لن نخلص إلى استنتاجات قد تكون مدفوعة بأي شيء غير العلم، ونتطلع لرؤية تقرير الصحة العالمية التي تقود التحقيق، وسنرى أين ستقودنا تلك البيانات".

وأجاب المتحدث حول ما إذا كان ينبغي توسيع التحقيقات لتشمل مصادر أخرى محتملة لنشأة الفيروس، قال برايس: "نحن نتحدث هنا عن منشأ فيروس "كورونا" ولا يمكن لشخص عقلاني أن يقول بنشأة الفيروس في مكان آخر غير الصين".

وفي الأسبوع الماضي، تفقد خبراء منظمة الصحة العالمية، مختبر ووهان الصيني، الذي تكهن بعض مسؤولي إدارة ترامب، بأنه قد يكون مصدر فيروس كورونا.

كما قام فريق من علماء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، بالتوصل مؤخرا إلى معرفة سبب تفشي فيروس "كورونا" في الصين الذي كان وراءه الخفافيش التي نقلت الفيروس.

وبحسب نتائج بحث الفريق العلمي، فإن آليات التغيير البيئي في جنوب الصين والمناطق المحيطة أدى إلى زيادة حادة في تنوع أنواع الخفافيش، التي وصفت بأنها سبب تفشي هذا الفيروس.

ووجد العلماء بأن تغير المناخ العالمي وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، غيّر تكوين الغطاء النباتي والموائل الطبيعية للحيوانات في العديد من مناطق العالم.