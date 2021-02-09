قراصنة يهاجمون ناقلة نفط يونانية

قالت بوابة "درياد العالمية" للأمن البحري إن قراصنة هاجموا، اليوم الثلاثاء، ناقلة النفط "ماريا إي" التي ترفع علم بنما في خليج غينيا، والمملوكة لشركة يونانية.

موسكو- سبوتنيك. ووفقا للبوابة، وقع الحادث في تمام الساعة 12:22 بتوقيت غرينتش على بعد 108 أميال بحرية شمالي غرب ساو تومي (عاصمة جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية).

وأشارت البوابة المتخصصة في أخبار الحركة البحرية، إلى أن شركة "لوتوس شيبينغ" اليونانية هي المالكة للسفينة.

تفوق خليج غينيا على منطقة القرن الإفريقي الصومالية، لتصبح أكثر المناطق البحرية خطورة من حيث نشاط القراصنة، مع تصاعد الهجمات التي حدثت خلال العامين الماضيين.

في الشهر الماضي، طلب القراصنة الذين خطفوا 15 بحارا من سفينة حاويات تركية في خليج غينيا، فدية من شركة الشحن المالكة للسفينة.