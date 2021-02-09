بريطانيا تستقبل أحدث مواليد العائلة المالكة

وضعت الأميرة البريطانية يوجيني مولودها الأول، صباح اليوم الثلاثاء، ليصبح أحدث مولود في العائلة المالكة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن حفيدة ملكة بريطانيا البالغة من العمر 30 عاما، كانت بصحبة زوجها جاك بروكسبانك في مستشفى بورتلاند في وسط لندن، حيث وضعت مولودها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطفل الذي ولد في تمام الساعة 8:55 صباحا بالتوقيت المحلي هو الابن التاسع لأحفاد ملكة بريطانيا.

وبحسب الصحيفة فإن الوافد الجديد، وهو ولد، يحتل المرتبة الحادية عشر في ولاية العرش.

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وأشارت إلى أن الأميرة وزوجها كسرا التقاليد بمشاركة صورة على الفور بالأبيض والأسود على حساب الأميرة بموقع انستغرام، يظهران فيها وهما يمسكان بيدي الطفل الصغير.

وزيلت الأم الفخورة، وترتيبها التاسع من حيث تولي العرش البريطاني المنشور بثلاثة قلوب بعد أن رحبت بابنها في المستشفى الخاص الفاخر.

وأعلن قصر باكنغهام أن ملكة بريطانيا، ودوق إدنبرة ودوق يورك ودوقة يورك، أُبلغوا بالحدث وأنهم سعداء بهذا النبأ، مشيرا إلى أن " صاحبة السمو الملكي وطفلها في حالة جيدة".