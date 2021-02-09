إحداهما "مبعث قلق".. رصد سلالتين جديدتين لكورونا بإنجلترا

كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن رصد سلالتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد، في إنجلترا، إحداهما مثيرة للقلق.

وقالت لجنة علمية استشارية تابعة للحكومة إن السلالتين الجديدتين، لهما بعض أوجه الشبه مع السلالتين اللتين ظهرتا في جنوب أفريقيا والبرازيل، بحسب وكالة "رويترز".

وصنفت المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة إحدى السلالتين والتي تم اكتشافها أولا في بريستول على أنها "مبعث قلق".

وصنفت أيضا المجموعة السلالة الأخرى التي تم اكتشافها في بداية الأمر في ليفربول على أنها "سلالة قيد البحث".

وتضم السلالتان الجديدتان تحور يُدعى "إي 484 كيه"، والذي يحدث على البروتين الشوكي لفيروس كورونا.

وبحسب الوكالة فإنه هو نفس التحور الذي تم رصده في السلالتين في جنوب أفريقيا والبرازيل وأثار قلقا في أنحاء العالم.

وأعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، تسجيل 76 حالة إصابة بالسلالتين الجديدتين حتى الآن، لكنها أعربت عن ثقتها في أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سوف تنجح في التعامل مع السلالتين.