تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية أمنية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني التي تصنفها تركيا "إرهابية"، جنوب شرقي البلاد.

وقالت الداخلية التركية في بيان، "أطلقت قوات الدرك عملية (أرن 9) ضد حزب العمال الكردستاني الإرهابي، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد".

#عاجل |تركيا تطلق عملية "أرن 9" ضد "بي كا كا" الإرهابية في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 10, 2021

ويشارك في العملية 2218 من عناصر قوات الدرك والأمن إلى جانب 129 عنصرا من القوات الخاصة، حسب بيان الداخلية التركية.

وأوضح البيان أن "العملية تهدف إلى تحييد مسلحي حزب العمال الكردستاني المنتشرين في المنطقة".

يذكر أنه في 8 فبراير/شباط الجاري، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "أرن 8 الأمانوس" ضد حزب العمال الكردستاني، في ولايات هتاي وعثنانية وغازي عنتاب جنوبي البلاد.