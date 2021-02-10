روحاني: إيرادات إيران غير النفطية خلال العام الماضي 30 مليار دولار

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إيرادات بلاده غير النفطية خلال العام الماضي، بلغت 30 مليار دولار "رغم العقوبات الأمريكية".

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني، في كلمة في الذكرى الـ42 للثورة الإسلامية في إيران، اليوم الأربعاء، إن "إيرادات إيران غير النفطية خلال العام الإيراني الجاري (ينتهي بعد شهر) بلغت 30 مليار دولار رغم الضغوط والعقوبات الأمريكية".

وأضاف: "نمرّ بظروف حرب اقتصادية منذ ثلاث سنوات"، لافتًا إلى أنه "قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سجلنا أعلى نسبة مئوية في النمو الاقتصادي الأمر الذي أغضب الكيان الصهيوني والدول الرجعية".

وتابع أنه "رغم إجراءات العقوبات لكنا واصلنا تدشين وإزاحة الستار عن المشاريع الاقتصادية والتنموية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عام 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، بين إيران من جهة والقوى الدولية (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).

وأعاد ترامب فرض عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت جميع القطاعات، كما شدد الضغوط السياسية على إيران وكثف وجود قواته العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.