أردوغان: مئوية تأسيس الجمهورية التركية تستحق دستورا جديدا

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كل الأحزاب للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية.

وقال أردوغان، في كلمته خلال الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية: "أدعو الجميع للمشاركة في مناقشة الدستور الجديد لغاية نهاية هذا العام"، بحسب شبكة "تي آر تي".

أردوغان يدعو كل الأحزاب للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية pic.twitter.com/OJxgzCuR6S — TRT عربي (@TRTArabi) February 10, 2021

وأضاف الرئيس التركي: "ينبغي أن يكون الدستور الجديد مناسبا لجميع طوائف الشعب التركي".

وأكد أن "تركيا مستمرة بالتطوير والعمل وافتتاح مشاريع جديدة رغم تفشي كورونا"، قائلا: "خدمة الشعب التركي وتطوير المدن واجب في أعناقنا".

وأوضح أردوغان: "نأمل أن ننال شرف إعداد أول دستور مدني في الجمهورية التركية، نريد صياغة دستور يتناسب مع الحضارة التركية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن مئوية تأسيس الجمهورية التركية تستحق دستورا جديدا.