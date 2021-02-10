فيلادلفيا تحتفل بيوم الشعوب الأمريكية الأصلية بديلا ليوم كولومبوس

أعلنت مدينة فيلادلفيا أنها ستحتفل بيوم الشعوب الأصلية هذا العام بدلا من يوم كولومبوس، لتنضم بذلك إلى عدد من المدن والولايات في جميع أنحاء البلاد التي قامت بفعل الأمر نفسه خلال السنوات الأخيرة.

وأعربت المدينة عن خطوتها الجديدة خلال مبادرة دعت فيها نحو المصالحة وسط الاحتجاجات التي حصلت ضد وحشية الشرطة وعدم المساواة العرقية التي أشعلها مقتل جورج فلويد على أيديهم، بحسب ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

Philadelphia to recognize Indigenous Peoples' Day in place of Columbus Day https://t.co/L9bmnZhk0c pic.twitter.com/d1HRfzSg6V — The Hill (@thehill) February 10, 2021

​وفي سعيها لحل المشاكل العرقية وعدم المساواة في البلاد، قامت المدينة بتعديل العطلات فيها بما يتناسب ويحقق العدالة العرقية فيها.

وحصل ذلك بعدما قام رئيس بلدية فيلادلفيا "جيم كيني" بتوقيع أمر تنفيذي يقضي إضافة يوم الشعوب الأصلية إلى قائمة أيام العطل الرسمية في المدينة.

وجاء في القرار اعتماد يوم الاثنين الثاني من شهر تشرين الأول يوما للشعوب الأصلية، وهو اليوم المحدد للاحتفال بيوم كولومبوس باعتباره يوما لتكريم الأمريكيين الأصليين.

وفقًا للبيان الصحفي للمدينة، ستكون تغييرات العطلة سارية في فيلادلفيا على الأقل حتى نهاية إدارة كيني.

وتعتبر هذه الخطوة من أحدث الخطوات في البلاد التي تعمل على تحقيق المساواة وتراعي تاريخ السكان الأصليين فيها.