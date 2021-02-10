كبير مستشاري الجيش الإيراني: العدو غير قادر على تهديدنا عسكريا

قال اللواء يحيى رحيم صفوي كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة، في إيران إن ما اسماهم "أعداء" بلاده لن يستطيعوا تهديدهم عسكريا.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، تصريحات صفوي بأن "الأمريكيين والصهاينة والبريطانيين لا يمكن أن يشكلوا تهديدا عسكريا خطيرا لإيران".

وأشار إلى إن "أعداء إيران، وخاصة مثلث الشر أي الأمريكيين والصهاينة والبريطانيين وخدمهم الإقليميين لا يمكن أن يشكلوا تهديدا عسكريا خطيرا لإيران".

وتابع: "النظام المقتدر للجمهورية الإسلامية وشعبها العظيم أصبحوا أقوياء لدرجة أنهم قادرين على الدفاع عن الثورة الاسلامية والأمن القومي والتصدي لأي اعتداء أو ضربة غير متوقعة من قبل أعداء الاسلام وايران".

وأكد صفوي على أن "الطريقة الأساسية للتعامل مع شر الأعداء هي زيادة القوة الداخلية في جميع الأبعاد العسكرية والاقتصادية والثقافية".

وتابع كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة: "في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أظهروا مدى ضعف وهشاشة الولايات المتحدة سياسياً وثقافيا".

وقال إنه "مع فشل الاستراتيجية العسكرية والاحتلال العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق المظلومين والذي مضى عليهم حوالي عشرين سنة أتاحوا فرصا جيدة للصينيين والروس وإيران".