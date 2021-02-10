الصين تأمل بأن تدعو واشنطن خبراء منظمة الصحة العالمية لإجراء أبحاث حول منشأ كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تأمل بأن تدعو الولايات المتحدة خبراء من منظمة الصحة العالمية لإجراء أبحاث حول منشأ فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي، في إحاطة: "نأمل، في إطار هذا العمل حول معرفة أصل فيروس كورونا المستجد، بأن تكون الولايات المتحدة منفتحة وشفافة مثل الصين، وتدعو خبراء دوليين (من منظمة الصحة العالمية) لإجراء الدراسات ذات الصلة".

ووفقا له، فيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأنه كان من الممكن تفشي المرض في مناطق مختلفة من العالم في وقت مبكر من نهاية عام 2019، من الضروري جداً إجراء دراسات مماثلة في بلدان ومناطق أخرى.

ويوم أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تنتظر تفاصيل من منظمة الصحة العالمية حول أصل فيروس كورونا الجديد. وأكد أن الولايات المتحدة تتوقع تلقي تقرير وتفاصيل عن تحقيق المنظمة في هذا الشأن. وأضاف برايس بأن الولايات المتحدة ستستخدم المعلومات "التي تم جمعها وتحليلها من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية" "لتقييم التقرير" و"البيانات التي تم تحليلها من قبل منظمة الصحة العالمية".

ويذكر أنه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة في الـ11 من آذار/مارس 2020.