رئيس بيرو يطلق حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا"

حصل رئيس بيرو، فرانسيسكو ساغاستي، يوم الثلاثاء، على الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني، إيذانا بانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، رسميا.

قال الرئيس في المستشفى العسكري المركزي في العاصمة ليما، "اليوم أحصل على التطعيم من دون خوف ولكن بثقة وأمل، إلى جانب جميع الذين سيحصلون على التطعيم".

وأضاف الرئيس "نحن متأكدون تماما، أن جميع أبناء شعب بيرو سيقفون بجانب البلاد عندما يتعلق الأمر بالتطعيم. هيا نحصل جميعا على التطعيم، هذا أفضل شيء يمكننا فعله لأنفسنا ولأحبائنا ولبيرو".

واستطرد الرئيس قائلا إن المرحلة الأولى من حملة التطعيم تعطي الأولوية "للأشخاص العاملين بوحدات الرعاية المكثفة وخدمات الطوارئ والمستشفيات، بمن فيهم الأطباء والمساعدون وأطباء التوليد وخبراء الأمراض في جميع المجالات الحرجة".

وقال إن 3449 فردا بمجال الرعاية الصحية في 40 مستشفى حصلوا على التطعيم، حتى بعد ظهر الثلاثاء، مضيفا "لقد وزعنا 141367 جرعة في 56 مستشفى في ليما وكالاو".

بدأت حملة التطعيم الثلاثاء في مستشفيات في العاصمة، من بينها مستشفى أرزوبيسبو لويزه ومستشفى سان بارتولومي، حيث رحب العاملون بالرعاية الصحية بالحصول على التطعيم، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".