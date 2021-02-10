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    إطلاق صاروخ بالستي إيراني

    "يمكنها اعتراض 4 أهداف في آن واحد"... الحرس الثوري الإيراني يعرض منظومة للدفاع الجوي في طهران

    © AP Photo / Iranian Defense Ministry
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    عرض الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، منظومة صواريخ "سوم خرداد" بساحة التحرير في العاصمة طهران احتفالا بانتصارات الثورة الإيرانية.

    تحيي إيران الفترة الحالية الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية، التي أنهت فيها حكم الشاه محمد رضا بهلوي، وحولت البلاد من النظام الملكي إلى الجمهوري.

    قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو)
    © CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
    الحرس الثوري الإيراني يحرك صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع ويدمر أهداف "العدو" بالكامل

    وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"عرض الحرس الثوري الإيراني منظومة "سوم خرداد" الصاروخية، (هي من تصنيع مركز الأبحاث الدفاعية الرادارية للحرس الثوري، وقالت  "يمكنها اعتراض 4 أهداف في آن واحد، بجانب إطلاقها 8 صواريخ من طراز "طائر"".

    وأشارت إلى أن من بين مميزات المنظومة الصاروخية أنها "تمتلك قابلية استهداف الطائرات المقاتلة والقاذفة للقنابل وصواريخ كروز إلى مستوى ارتفاع 25 كيلومترا في الجو".

    ونقلت الوكالة عن أحد قادة القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري قوله إن "منظومة سوم خرداد بالإمكان مقايستها مع منظومة صواريخ إس 300، باستثناء المدى حيث يبلغ مداها 50 كيلومترا وأن عملية تطوير مداها لـ100 كيلومتر ومن ثم الى 200 كيلومتر ما زال قيد التنفيذ".

    وكانت الوكالة قد أكدت أن الحرس الثوري عرض في ساحة التحرير كذلك ثلاثة صواريخ، من بينها صاروخ "ذوالفقار بصير"، وقالت إنه "أحدث صاروخ من فئة ذو الفقار ويصل مداه الى 700 كلم ومزود برأس كاشف ضوئي".

    ولفتت أن صاروخ "ذو الفقار بصير" لديه قدرة على استهداف "سفن العدو" في البحر.

    وأشارت الوكالة إلى أن الحرس عرض كذلك صاروخ "دزفول الباليستي"، ولفتت أنه "مثال آخر على صواريخ من فئة ذو الفقار، ويبلغ مداه 1000 كلم، وهو فئة صواريخ أرض - أرض التكتيكية للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري".

    ​وعرض الحرس الثوري أيضا صاروخ "قيام الباليستي"، وقالت إن "مداه يبلغ 800 كلم بنوعين قيام -1 وقيام - 2، ومزود برؤوس حربية موجهة حتى نهاية المسار".

    وأكدت الوكالة أن صاروخ قيام، "يمتاز بدقة متناهية في إصابة الهدف، وتم استخدامه لاستهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية غربي العراق".

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