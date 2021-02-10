محلل سياسي: تصريحات نتنياهو حول الجولان تعني تحدي بايدن

قال المحلل السياسي الجزائري زيدان خوليف إن "تصريحات نتنياهو حول الاحتفاظ بالجولان إلى الأبد تعني أنه يريد أن يتحدى بايدن ويتحدى الإدارة الأمريكية الجديدة حتى تأتي وتسايره".

وأشار زيدان في حديث لـ"عالم سبوتنيك" إلى أن الإدارة الأمريكية "تأكدت بالفعل أن هذه الدولة مارقة وكل ما فيها مارق والدليل أنه قبل خروج ترامب مباشرة قام نتنياهو بنزع صوره حتى مع ترامب وبالتالي عرف بايدن أن نتنياهو سينقلب عليه هو أيضا تبعا لمصلحته".

وأضاف زيدان أن تصريحات نتنياهو "للاستهلاك الداخلي وكأنه في قراره هذا يتعامل مع الجولان كأنها ملك منحه له ترامب وبالتالي فهو له إلى الأبد".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل ستحتفظ بهضبة الجولان إلى الأبد، وذلك بعدما أدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتصريحات امتنع فيها عن تأييد الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها.

وخالف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القوى العالمية الأخرى بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019. واحتلت إسرائيل الهضبة الاستراتيجية في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981.

وتطالب سوريا بعودة الجولان إلى سيادتها كما لم يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على الجولان حتى الآن، حيث تعتبر أرضا محتلة.