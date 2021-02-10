الصين تطلق بنجاح مسبار "تيان وين 1" في مدار المريخ

وصل المسبار الصيني "Tianwen 1" إلى مدار المريخ بعد رحلة طويلة بين الكواكب، ليصبح أول مسبار من هذا النوع تطلقه الصين.

على أن يبدأ المسبار بإبطاء سرعته من أجل أن يتم التقاطها بواسطة مجال جاذبية الكوكب الأحمر ودخول مداره.

هذا وأعلنت الإمارات العربية المتحدة وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، يوم أمس الثلاثاء، لتصبح خامس دولة حول العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، بعد كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية والهند.

يعد "مسبار الأمل" هو الأول من ثلاث مركبات فضائية تدخل مدار المريخ هذا الشهر، يليه مسبار "تيان وين -1" الصيني ومسبار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في تموز/ يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي موات لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية، بحسب ما ذكره موقع "فرانس 24".