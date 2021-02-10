وحدة أمنية تركية تعتقل قياديا في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وتنقله إلى أنقرة

ألقت وحدة من الاستخبارات التركية القبض على القيادي المسؤول عن الإمداد اللوجستي في حزب العمال الكردستاني المحظور في ترميا، إبراهيم باريم، بعملية نوعية في مدينة سنجار شمالي العراق ونجحت في نقله إلى تركيا.

أنطاكيا– سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية أن "جهاز المخابرات التركي ألقى القبض على باريم الملقب بـ "لاشر" المسؤول عن الإمداد اللوجستي بمنظمة حزب العمال الكردستاني، خلال عملية نفذها في مدينة سنجار الواقعة تحت سيطرة المنظمة".

وقالت الوسائل: "يجري التحقيق مع باريم في شعبة مكافحة الإرهاب بأنقرة بتنسيق بين مديرية الأمن وجهاز المخابرات ووفق تعليمات النيابة العامة في أنقرة، بعد أن تم إحضاره إلى تركيا".

وانضم باريم إلى صفوف حزب العمال الكردستاني عام 2015، بحسب وسائل الإعلام.

وتؤكد تركيا على ضرورة مغادرة مسلحي حزب العمال الكردستاني مدينة سنجار شمالي العراق، وترى أنها تحولت إلى معقل ثان لمسلحي التنظيم بعد جبل قنديل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوّح بتنفيذ عملية ضد حزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار.