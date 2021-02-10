مجلس الوزراء الألماني يعلن عن مفاوضات مغلقة بين برلين وواشنطن بشأن العقوبات ضد "التيار الشمالي 2"

أعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الألماني، أولريكه ديمير، اليوم الأربعاء، عن اتصالات بين السلطات الألمانية والإدارة الأمريكية فيما يتعلق بعقوبات محتملة ضد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، واصفة هذه المباحثات بالمغلقة.

برلين- سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الوزراء الألماني: "نيابة عن الحكومة الألمانية يمكنني القول إننا على علم بشأن التقارير الإعلامية، وأن حكومة ألمانيا على اتصال بالإدارة الأمريكية بشأن العقوبات الأمريكية والتهديد بعقوبات ضد "التيار الشمالي 2"، إلا أن هذه المفاوضات هي مفاوضات مغلقة، تبادل مغلق للمراسلات المكتوبة، ونحن لا نعلق عليها".

وأضافت بأن الحكومة الألمانية أجرت سابقًا مفاوضات مغلقة مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، كما عقدت هذه المفاوضات خلف أبواب مغلقة.

ويذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

كما تبلغ كلفة المشروع 8 مليارات يورو، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار يورو. ويخطط لبناء خط الأنابيب "التيار الشمالي-2" بمحاذاة خط أنابيب "التيار الشمالي-1" ، وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا، التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، فضلا عن الولايات التي بدورها تضع خططا طموحة لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا.