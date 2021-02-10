أمريكا تسجل أكثر من 92 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أكثر من 92 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 الساعة الماضية، كما سجلت أكثر من 3 آلاف وفاة.

موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد سجل الأطباء في الولايات المتحدة على مدار الـ 24 الساعة الماضية، 92666 إصابة بـ "كوفيد-19" و3031 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.

وبحسب الجامعة، فقد تم طوال الفترة تسجيل أكثر من 27 مليون شخص مصاب في البلاد، وتوفي أكثر من 465 ألف مصاب تم تشخيص إصابتهم بـ "كوفيد-19".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.