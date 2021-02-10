100 ألف جرعة... إيران تستقبل غدا دفعة ثانية من لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

أعلنت الصحة الإيرانية عن استقبال الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، والتي تحتوي على 100 ألف جرعة، غدا الخميس.

وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأربعاء، إنه "سيتم إرسال الدفعة الثانية من لقاح كورونا الروسي يوم غد الخميس، وتحوي الدفعة على 100 ألف جرعة".

يذكر أنه تمت الموافقة بالفعل على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في 24 دولة: روسيا، بيلاروسيا، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، هنغاريا، الإمارات، إيران، جمهورية غينيا، تونس، أرمينيا، المكسيك، نيكاراغوا، البوسنة والهرسك، لبنان، ميانمار، منغوليا، والبحرين.

وكانت المجلة العلمية "لانسيت" قد نشرت، في وقت سابق، نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية "سبوتنيك V"، مؤكدة كفاءتها العالية وسلامتها.

وخلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر "سبوتنيك V" معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة. وكانت فعالية اللقاح 91.6%. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا الجديد.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر عام 2020، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر أن روسيا خففت مؤخرًا بعض القيود الصحية، معلنة عن تحسن الوضع العام في البلاد.

وفي بداية شهر فبراير/شباط الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية عن وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد السماح باستخدامه بشكل رسمي.