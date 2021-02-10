زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب المحيط الهادئ وتحذير من موجات مد عاتية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة وقع في جنوب المحيط الهادئ، مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في نيوزيلندا وفانواتو ونيوكاليدونيا ودول أخرى في المنطقة.

ووقع الزلزال بعد منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي (13:20 بتوقيت غرينتش الأربعاء) على بعد 415 كيلومترا (258 ميلا) شرق فاو في كاليدونيا الجديدة وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

قال مركز تحذير تسونامي في المحيط الهادئ:

من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة من هذا الزلزال خلال الساعات الثلاث القادمة.

وأضاف أن الأمواج التي يصل ارتفاعها بين 0.3 متر ومتر فوق مستوى المد أمر ممكن في بعض سواحل فيغي ونيوزيلندا وفانواتو، متوقعا موجات أصغر لدول أخرى في المنطقة بما في ذلك أستراليا وجزر كوك وساموا الأمريكية.

تشهد منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تصطدم الصفائح التكتونية، نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي سجلته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية بقوة 7.5 درجة قبل أن يتم تعديله إلى 7.7 درجة.