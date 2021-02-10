موسكو تكشف عن أهدافها في الشرق الأوسط

قال أليكسي سكوسيريف، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية، إن المهام الرئيسية لروسيا في منطقة الشرق الأوسط هي تهدئة الوضع وتطبيعه، وكذلك منع ظهور أزمات عسكرية جديدة.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في موقع "نادي فالداي":

وأضاف سكوسيريف "المهمة الثانية هي منع ظهور أزمات عسكرية خطيرة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وثالثًا، نرى مهمة تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة سلام وحسن جوار وتعاون مفيد لكل الأطراف".

"أولا وقبل كل شيء، تهدئة شاملة ومستدامة للوضع وتطبيعه. وفي الوقت نفسه، تنطلق روسيا من الحاجة إلى تسهيل تسوية جميع النزاعات في الشرق الأوسط بأساليب سياسية ودبلوماسية حصرية من خلال نهج شامل وحوار بناء دون تمييز بين الأطراف الفردية، أيضًا تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة المنظمات الإقليمية الرئيسية، أولاً وقبل كل شيء، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

في الوقت نفسه، أشار سكوسيريف إلى أن روسيا، على عكس اللاعبين الآخرين، ليس لديها أجندة خفية. لكنه أضاف أن موسكو بالتأكيد لها مصالحها الخاصة في المنطقة.

وأردف: "نحن نعمل بنشاط على تطوير تفاعل متعدد الأوجه مع دول المنطقة في مختلف المجالات، السياسية، والاقتصادية، والإنسانية، والتعاون العسكري والتقني، وما إلى ذلك. لكننا نحاول القيام بذلك على أساس مبادئ المراعاة المتبادلة للمصالح والاحترام والثقة".